“العفو الدولية” تطالب الحوثيين بالإفراج عن امرأة محكوم عليها بالإعدام

طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الخميس، ميليشيات الحوثي بالإفراج عن سيدة يمنية، قضت محكمة تابعة للانقلابيين بإعدامها، إثر تدهور حالتها الصحية في السجن، بالعاصمة صنعاء.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: إن “صحة أسماء العميسي، وهي أم يمنية لطفلين تقبع في السجون تحت وطأة حكم الإعدام، تدهورت خلال الآونة الأخيرة”.

وأضافت: “يجب على الحوثيين إلغاء حكم إدانة أسماء فورًا”.

وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، اتهمت العفو الدولية ميليشيات الحوثي باستخدام مرافق القضاء لـ”تصفية حسابات سياسية” في اليمن.

وقالت “أمنستي”، في بيان آنذاك: إن “امرأة ورجلين اختفوا قسرًا وتعرضوا لمعاملة سيئة، قبل أن يحكم عليهم في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي بالإعدام، إثر محاكمة بالغة الجور في إحدى محاكم العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بتهمة إعانة التحالف العربي”.

وأشارت إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام هم: أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير.

وطالبت المنظمة الحقوقية الحوثيين باحترام الحقوق الإنسانية للأفراد الخاضعين لسلطتهم.

وشهدت العاصمة صنعاء موجة من الاعتقالات التعسفية والاحتجازات والاختفاء القسري بعد سيطرة الحوثيين عليها عام 2014، وشملت تلك الانتهاكات المنتقدين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.