العراق يعلن تنفيذ ضربة جوية ضد عناصر داعش داخل الأراضي السورية

أعلن العراق، اليوم الخميس، عن تنفيذ قواته الجوية ضربة ضد مواقع لعناصر تنظيم داعش في سوريا من جهة الحدود مع العراق.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، أن “القوات الجوية نفذت تلك الضربات المميتة بسبب خطر تلك العصابات على الأراضي العراقية”، مضيفًا أن ذلك “يدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه”.

وأشار البيان إلى أن “القوات العراقية من خلال تلك الضربات أنقذت الكثير من الأرواح وأحبطت مخططات لتنظيم داعش”.

وهذه هي الضربة الثانية التي تنفذها قوات عراقية داخل الأراضي السورية، إذ أعلنت قيادة العمليات المشتركة في فبراير 2017 أن سلاح الطيران العراقي شن غارات على أهداف لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية.

ولم يذكر بيان رئاسة الوزراء العراقية أي نتائج لتلك الضربات.

ومن جانبه قال متحدث باسم الجيش العراقي، لرويترز، إن الضربات الجوية التي نفذها العراق على مواقع لتنظيم داعش في سوريا اليوم الخميس نفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وقال العميد يحيى رسول، إن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16 للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات.