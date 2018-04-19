ليبيا تعتقل مشتبهًا بهم في محاولة اغتيال الناظوري

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الأربعاء، القبض على مشتبه بهم في محاولة اغتيال الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي.

وأعلن الجيش نجاة الناظوري، من محاولة اغتيال في تفجير سيارة مفخخة، بالتزامن مع مرور موكبه في منطقة سيدي خليفة، بضواحي مدينة بنغازي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الأجهزة الأمنية “ألقت القبض على مشتبه بهم”، مضيفة أنها ستعلن هويتهم “حال انتهاء التحقيقات وتثبيت الاتهام عليهم أو تبرئتهم”.

وأشارت إلى أن الحادث “أسفر عن مقتل الشاب عبدالله إبراهيم أحمد، وهو سوري الجنسية، تزامن مروره بمكان الانفجار، إضافة إلى إصابة فرج سالم العبدلي (شرطي)، وعدي خالد الورفلي، وأحمد عكاشة صالح (سوداني الجنسية)”.

وأعلنت الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي، بقيادة الناظوري، حالة الطوارئ والتأهب القصوي في المدينة، ودعت كافة الوحدات الأمنية والعسكرية إلى عدم مغادرة مقرات عملها.

من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في بيان: “ندين بشدة وبأقصى العبارات التفجير الإرهابي الجبان، الذي تعرض له موكب الفريق الناظوري”.

ودعا السراج، كل الليبيين إلى “الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد”.

كما أدان المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح صحفي نشره موقع المجلس، التفجير الذي استهدف موكب الناظوري، ووصفه بـ”الإرهابي الجبان”.

واعتبر الناظوري، أن محاولة اغتياله تهدف لإثنائهم عن مكافحة الإرهاب في مدينة درنة.