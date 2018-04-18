“الطائرات الورقية”.. اختراع غزي يكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا

كشفت الإعلام العبري أن الحريق الذي اندلع بالأمس، ودمر 150 دونمًا من الحقول الزراعية التابعة لكيبوتس “بئيري” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كان بسبب سقوط زجاجة حارقة كانت مرتبطة بطبق ورقي وسط الحقول الزراعية.

وزعم موقع “مفزاك لايف” الإسرائيلي أن الطبق الذي لا يتجاوز ثمنه الخمسة شواقل، تسبب في خسائر مالية كبيرة في المحاصيل الزراعية قدرت بآلاف الشواقل.

فيما قال مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” متان تسوري إن “ظاهرة الطائرات الورقية الجديدة، أثبتت أنها وسيلة غير بسيطة”.

وأضاف أن الطائرات الورقية “تسببت بحرق بين 150-200 دونم من المساحات الزراعية والحقول في منطقة (بئيري) قبالة قطاع غزة”، مؤكدًا أهمية النظر بما وصفه بـ”التهديد” بعين الاعتبار.

وأكدت القناة 14 العبرية أن “6 من طواقم إطفاء وإنقاذ، سيطرت على حريق اندلع في (بئيري) في المجلس الإقليمي (أشكول)، حيث أتت النيران على 150- 200 دونم من الأحراش اليوم”.

وقالت القناة: “إن 5 أطباق ورقية طائرة، اخترقت الحدود وحطت في الأراضي المحتلة في منطقة غلاف غزة”.