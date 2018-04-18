حماس: لم نتلقَ أيّ عرض من وسيط مصري بشأن صفقة لتبادل الأسرى

نفت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تلقيها أيّ عرض بشأن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، مشيرة إلى أنّ ما يشاع عن قبولها ذلك العرض عبر وسيط مصري “غير صحيح”.

وبين المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، أنّه “لم يتم تقديم أيّ عرض لحماس بشأن صفقة تبادل أسرى، وأنّ ما يتم تداوله من أخبار حول ذلك غير صحيح”، مشيرًا إلى “التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية والذي زعمت فيه أنّ صفقة لتبادل الأسرى يتم التحضير لها”.

وطالب برهوم الصحيفة بـ”تحري المهنية والمصداقية في نشر أخبارها”، مؤكدًا أنّه “لم يتم حتى التلميح للموضوع”.

وكانت الصحيفة اللندنية نشرت في عددها الصادر، الأربعاء، تقريرًا أفاد بأنّ حركة حماس تلقت عرضّا من إسرائيل عبر وسيط مصري لوقف “مسيرة العودة الكبرى”، مقابل رفع الحصار الإسرائيلي كليًا عن قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر الحدودية في القطاع الساحلي، وحرية سفر قادتها.

وأضافت الصحيفة أنّ “العرض يتضمن أيضًا بأن تستأنف الدول العربية المساعدات المالية للمؤسسات في قطاع غزة”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال، أمس الثلاثاء، خلال كلمة له بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إنّ “الحركة على استعداد لبدء المفاوضات لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال من خلال طرف وسيط”.