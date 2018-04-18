لجنة نيابية ليبية: الإخوان يكذبون بشأن حالة حفتر الصحية

فنّدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي ما سمته “الأكاذيب والشائعات بشأن حالة المشير خليفة حفتر الصحية”، نافية في الوقت نفسه سفر رئيس المجلس عقيلة صالح إلى دولة الإمارات.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تفند كل الأكاذيب والشائعات التي تروجها جماعة الإخوان وذيولها بشأن الوضع الصحي للقائد العام المشير خليفة حفتر، “فهو يتمتع بصحة ممتازة وقريبًا سيكون على أرض الوطن بعد إنجاز ما هو مسافر من أجله”.

كما أكدت اللجنة نفيها وتفنيدها ما أشيع عن سفر رئيس مجلس النواب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة “هذا الكلام عار من الصحة تمامًا”.

ودعت أبناء الشعب الليبي إلى عدم الالتفات إلى مروجي الفتن التي تهدف إلى شق الصف في هذه المرحلة الصعبة، وهنأت في الوقت نفسه “أبناء المؤسسة العسكرية على مهنيتهم العالية وثقتهم بأنفسهم والانضباط والتراتبية في تعاملهم مع الحرب الشرسة التي تقودها جماعات التطرف والإرهاب؛ للتشويش على الجيش في حربه على الإرهاب في درنة بشكل خاص، وباقي البلاد بشكل عام”.