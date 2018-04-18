العراق.. الأحزاب الكردية توقع ميثاق شرف انتخابيًا برعاية الأمم المتحدة

وقّع سياسيون أكراد وأحزاب مشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي ميثاق شرف يهدف إلى إلزام الكتل المنافسة والشخصيات السياسية بتنافس انتخابي مهني، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة.

واجتمع العشرات من ممثلي الكتل السياسية والأحزاب الكردية في عاصمة إقليم كردستان، الأربعاء، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش للتوقيع على الشرف الانتخابي.

وأعرب كوبيتش، في تصريحات له، عن أمله بأن يكون الميثاق “أساسًا يدعم إجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعيدًا عن التوترات، وعاملًا لتحقيق مستقبل سياسي واجتماعي”، حيث قدّم شكره للأحزاب السياسية والتحالفات التي شاركت في التوقيع على الوثيقة.

ودعا كوبيتش الأطراف التي لم تحضر المراسم إلى “التوقيع على الوثيقة في يوم آخر”.

وتتنافس نحو 10 أحزاب كردية على المقاعد البرلمانية في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك وكركوك، فضلًا عن المناطق المتنازع عليها.

وبحسب مسؤولين أكراد، فإن “الأحزاب الكردية تعيش حالة من التشظي وتباين المواقف في هذه الانتخابات، وهو ما لم يحصل منذ تغيير نظام صدام حسين عام 2003”.

وأقامت بعثة الأمم المتحدة في العراق غرفة عمليات خاصة بالانتخابات، تضم ممثلين عن مفوضيتي الانتخابات في بغداد وإقليم كردستان وممثلين عن القوائم الانتخابية مع أعضاء من الأجهزة الأمنية والقضائية، بهدف مراقبة حملات الدعاية للمرشحين، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.