6 عمليات في 2018.. السطو على البنوك بالأردن أصبح “رأيًا عامًا مقلقًا للدولة”

بعد ساعات من عقد اجتماع أمني في الأردن بحضور محافظ البنك المركزي لمناقشة التتابع الاستثنائي السريع في عمليات السطو المسلح على البنوك، تعرّض بنك جديد لعملية سطو ليرتفع عدد هذه الحالات إلى ستة منذ بداية العام الحالي.

علمًا بأن عمليات السطو المسلح في الأردن لم تقتصر على البنوك، إذ سجلت بضع عمليات أخرى استهدفت محطات محروقات، وصيدليات، ومكاتب بريد، ومحال تجارية، ومحلات صرافة.

حالة مقلقة

وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين وصف تكرار حالات السطو على البنوك المحلية بأنه “حالة مقلقة أضحت تشكل رأياً عامًا”، وأن تكرارها يشكل ضررًا معنويًا للدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع مساء أمس شارك فيه محافظ البنك المركزي الأردني ومدير الأمن العام وقوات الدرك. وكان رأي وزير الداخلية أن حوادث السطو لا يمكن أن تعتبر خللاً أمنياً لأن الأجهزة تقوم بمساندة المنظومة الأمنية في البنوك، بينما بعض المصارف لم تتقيد بالخطة الأمنية التي كان جرى وضعها بالتنسيق المشترك.

صباح اليوم الأربعاء، تعرّض أحد البنوك لعملية سطو جديدة فيما كان محافظ البنك المركزي يعمم على البنوك تعليمات جديدة تقضي بربط البنوك وفروعها بأجهزة انذار مرتبطة بمركز القيادة والسيطرة في الأمن العام وتركيب أبواب أمنية الكترونية مع حراسات على جميع فروع المصارف طيلة فترة دوامها.

يشار إلى أن معظم عمليات السطو، بما فيها التي حصلت مع بداية اليوم، جرى تعقبها والقاء القبض على فاعليها الذين قاموا بالاعتداءات وهم مكشوفو الوجوه ويحملون أسلحة بلاستيكية.