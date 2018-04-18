إطلاق نار يعرقل مهمة “خبراء الكيماوي” في دوما السورية

قالت مصادر مطلعة إن مفتشي الأسلحة الكيماوية أجلوا زيارتهم لموقع هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية في دوما السورية اليوم الأربعاء بعد أن أبلغ فريق أمني تابع للأمم المتحدة عن إطلاق نار في الموقع أمس. وأضافت المصادر أن تفاصيل إطلاق النار لم تتضح لكن المفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجلوا زيارتهم التي كانت مقررة اليوم.

وكان مصدر من الأمم المتحدة في سوريا، قال إنه من غير المرجح أن يدخل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “دوما” السورية اليوم الأربعاء.

وأضاف، أن فريقًا أوليًا دخل دوما أمس الثلاثاء، ولكن لم يدخلها خبراء المنظمة.

ووصل المفتشون إلى دمشق في مطلع الأسبوع لتفقد موقع هجوم مزعوم بالغاز في دوما، أسفر عن مقتل العشرات وأدى إلى توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية على سوريا.

وقال مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة أمس، إن فريقا أمنيًا من المنظمة الدولية توجه إلى “دوما” قبل زيارة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنتظرة.