في أول زيارة له منذ توليه منصبه.. وزير الدفاع الإيراني يصل بغداد

وصل وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة له للعراق منذ توليه منصبه في الـ 20 من آب/أغسطس الماضي.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، إن “وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي وصل إلى بغداد لعقد اجتماعات رسمية بدعوة تلقاها من نظيره العراقي”، مضيفة أن “حاتمي سيبحث آفاق التعاون المشترك مع نظيره العراقي اللواء عرفان محمود عبدالغفور عبدالله الحيالي، وغيره من كبار المسؤولين”.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية قوله، إن “العميد حاتمي سيلتقي -أيضاً- خلال زيارته إلى بغداد كبار المسؤولين العراقيين في المجالين السياسي والعسكري لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية”.

وشارك العميد أمير حاتمي في الحرب العراقية الإيرانية التي وقعت في ثمانينيات القرن الماضي والتي استمرت ثمانية أعوام 1980 وحتى 1988.