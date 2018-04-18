المغرب يجري مفاوضات مع أمريكا لإبرام صفقات عسكرية ضخمة

أجرى مسؤولون مغاربة في القوات المسلحة الملكية، مفاوضات سرية مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية، في الولايات المتحدة، بهدف إبرام صفقات عسكرية وصفت بـ”غير مسبوقة”.

وأوضحت صحيفة “المساء” المغربية في عددها ليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن زيارة المسؤولين المغاربة للبنتاغون بقيادة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، وراءها صفقات عسكرية مهمة سيحصل عليها المغرب.

وأكدت مصادر الصحيفة، أن زيارة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية للولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد رفيع المستوى، ستكون وراءها صفقات كبيرة تهم سلاح الجو، إذ تم التركيز على طائرات حربية متطورة من طراز “إف 16″ و”بلوك 70”.

وتأتي هذه الصفقات تزامنا مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها قضية الصحراء والصراع المتواصل بين الرباط وجبهة “البوليساريو” في الشريط العازل وتهديد المغرب باللجوء إلى الخيار العسكري لحماية حدوده الشرقية مع الجزائر، وذلك بعد قيام ميليشيات “البوليساريو” بنقل بنياتها العسكرية والإدارية من تندوف بالجزائر إلى المنطقة العازلة شرق الحزام الأمني بمنطقتي “تفاريتي وبير لحلو”، وهو أمر رفضته الرباط ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم.

واعتبر المغرب أن ما قامت به “البوليساريو” يعد عملاً مؤديا للحرب، وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يستهدف تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي على الأرض.