جنرال إسرائيلي سابق: الحكومة تجر المنطقة إلى تصعيد خطير

حذر عميرام ليفين، القائد السابق لما يسمى الجبهة الشمالية “الحدود السورية واللبنانية” في جيش الاحتلال، من أن سياسة حكومة نتنياهو إزاء سوريا، وتوجيه ضربات عسكرية لمواقع فيها ستجر المنطقة إلى تصعيد خطير.

وتساءل ليفين، كيف يمكن لإسرائيل إخراج الإيرانيين من سوريا، وهم تحت الحماية الروسية، وعليه فإن الحل يأتي عن طريق الاتصالات الدبلوماسية والسياسية.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ليفين قوله :” إذا كان لدينا وسيلة لمنع إيران من الاستقرار في سوريا ، حسناً ، ليس كل تهديد يولد حولنا هو الحل المباشر لتدميره – هناك حلول سياسية ودبلوماسية هادئة”.

وتابع قوله :”نحن نخلق الصراع مع إيران ، أقول الحقيقة إسرائيل ليست حتى عدوهم، يجب أن تكون استراتيجيتنا، استراتيجية ذات أهداف محددة ،من المهم أن نعرف كيف نحافظ على مصالحنا وليس فقط أن نكون على صواب”.

وقال:” إيران تريد تدميرنا لأن ذلك يخدم نظامها السياسي، إيران لم تتأذ فعلاً عندما ندمر قاعدة أو أخرى، إذا دخلنا في تهديد أشد فسوف يرسلون حزب الله إلينا ويسمحوا لهم بسحب الدماء”.