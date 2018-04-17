البنتاغون يحذّر من عودة تنظيم “داعش” إلى مناطق سيطرة النظام السوري

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية رصدت “عودة” تنظيم داعش إلى بعض مناطق سوريا الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.

وقال الكولونيل راين ديلون الناطق باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش في العراق وسوريا، إن نظام الرئيس بشار الأسد وحليفته روسيا لم يتمكنا من الاحتفاظ بالمناطق التي استعاداها من تنظيم داعش.

وأضاف أنه “عندما ننظر إلى تنظيم داعش في المناطق التي لا نعمل فيها وحيث لا نقدم الدعم لشركائنا على الأرض، فإن هناك عناصر من التنظيم كانت قادرة على العودة والسيطرة على مناطق (بما في ذلك) بعض الأحياء في جنوب دمشق”.

وتابع الكولونيل: “لقد رأينا تنظيم داعش يبدأ بالعودة إلى مناطق غرب نهر الفرات”.

ووفق البنتاغون، فإن القوات الأمريكية تراقب عن كثب تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيثُ خسر الجهاديون 98% من الأراضي التي سيطروا عليها في الماضي.

ومع ذلك فإنه لم يتم إحراز أي تقدم ضد تنظيم داعش في الأسابيع في المناطق التي تقاتل فيها القوات الأمريكية من خلال قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأطلقت أنقرة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، عملية دامية حول عفرين لدفع المقاتلين الأكراد خارج المدينة.

وترك العديد من المقاتلين الأكراد الذين كانوا يشاركون في العمليات ضد تنظيم داعش القتال لمساندة رفاقهم في عفرين.

وقال الكولونيل ديلون إنه لم يتم تحقيق أي مكاسب تذكر منذُ مغادرة العناصر الأكراد لقوات سوريا الديمقراطية.