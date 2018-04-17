النظام السوري يبدأ عملية عسكرية ضد المناطق المحاصرة في حمص‎

بدأ النظام السوري والقوات الموالية له، عملية عسكرية تستهدف المناطق المحاصرة في ريف حمص الشمالي.

وتمكن النظام خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، من السيطرة على قرى “وادي الحبية، وأرض قبر الشيخة، وظهرة جبابي، وظهرة الجاسية، وأرض الجاسية، ووادي القرباط”، في محافظة حمص.

كما استهدف النظام بالغارات الجوية المكثفة والقصف المدفعي والصاروخي عددًا من المناطق السكنية منها مدينتي “تلبيسة والرستن” في ريف حمص الشمالي، وقرى “دير فول والمشرفة، وتير معلة، والزعفرانة”.

وتقول مصادر محلية، إن الهدف الأساس للنظام، تأمين الطريق السريع حمص- حلب، من أجل بدء عملية للسيطرة على منطقة مساحتها 592 كيلومترًا مربعًا تسيطر عليها المعارضة.

ويعيش ما بين 200 و250 ألف شخص شمالي حمص، تحت الحصار، منذ 5 سنوات.

والأسبوع الماضي، تمكن النظام من السيطرة على غوطة دمشق الشرقية، بعد 5 سنوات من الحصار والقصف المكثف.