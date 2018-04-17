قائد موالٍ للأسد: إنذار خاطئ أدى إلى إطلاق صواريخ الدفاع الجوي السورية

قال قائد في تحالف إقليمي موالٍ للحكومة السورية لرويترز إن إنذارًا خاطئًا أدى إلى إطلاق صواريخ الدفاع الجوي السوري خلال الليل، وإنه لم يقع هجوم جديد على سوريا.

وكان التلفزيون الرسمي السوري ذكر خلال الليل أن دفاعات مضادة للصواريخ أسقطت صواريخ أطلقت على قاعدة جوية في منطقة حمص، وقال الإعلام الحربي التابع لجماعة حزب الله اللبنانية أيضًا إن صواريخ استهدفت قاعدة جوية قرب دمشق.

ونسب القائد الذي طلب عدم نشر اسمه الخلل إلى هجوم إلكتروني مشترك إسرائيلي أمريكي على منظومة الرادارات السورية.

وأضاف أن خبراء روسيين تعاملوا مع الأمر.