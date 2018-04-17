صحيفة: إدارة ترامب تسعى لنشر قوات عربية في سوريا

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجميع قوة عربية لتحل محل الوحدة العسكرية الأمريكية في سوريا للمساعدة في استقرار الجزء الشمالي الشرقي من البلاد بعد هزيمة داعش، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين.

وقالت الصحيفة إن جون بولتون مستشار الأمن القومي الجديد لترامب اتصل مؤخرًا بعباس كامل رئيس المخابرات المصرية بالوكالة لمعرفة ما اذا كانت القاهرة ستساهم في هذا الجهد.

وتأتي هذه المبادرة فيما طلبت الإدارة من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة المساهمة بمليارات الدولارات للمساعدة في إعادة استقرار شمال سوريا. وهو تريد من الدول العربية أن ترسل قوات كذلك بحسب الصحيفة.