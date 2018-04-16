دمشق: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم صاروخي استهدف مطار الشعيرات بحمص (فيديو)

قال التلفزيون الرسمي السوري بخبر عاجل قبل قليل إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ تخترق أجواء حمص.

وأوضح أن الهجوم استهدف مطار الشعيرات بريف حمص وتمكنت الدفاعات الجوية من صده، دون الإشارة إلى الجهة التي تقف خلف هذا الهجوم.

وأكد شهود عيان في منطقة البقاع اللبنانية سماعهم أصوات انفجارات عنيفة على الجانب السوري.

وقال البنتاغون ردا على سؤال حول تقارير عن هجوم على قاعدة الشعيرات السورية: “لا يوجد نشاط عسكري أمريكي في تلك المنطقة في هذا الوقت”.