الأردن يوقف مسؤولًا عراقيًا سابقًا مطلوبًا لبغداد بقضايا فساد

أوقفت السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، مسؤولًا عراقيًا سابقًا متهمًا بقضايا فساد في بلده.

وقالت مصادر في هيئة النزاهة العراقية، إن “الأردن أوقف المدير العام الأسبق لمصرف الرافدين ضياء حبيب الخيون، المتهم بقضايا فساد”.

وأكدت مصادر أردنية لـ”إرم نيوز”، ما ذكرته هيئة النزاهة العراقية بشأن إيقاف الخيون، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وأشارت الهيئة إلى أنها “أرسلت إلى السلطات القضائية الأردنية 4 ملفات استرداد خاصة بالخيون، وهو مطلوب للقضاء العراقي، وصدرت بحقه 3 قرارات تصل أحكامها إلى السجن 12 عامًا”.

يذكر أن رئاسة الوزراء العراقية، أعلنت، أمس الأحد، تسلمها من الأردن، زياد القطان، المتهم بصفقات فساد في وزارة الدفاع العراقية، إبان تسلمه منصب الأمين العام للوزارة في حكومة إياد علاوي عام 2004.