البيت الأبيض: ترامب يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع ما يمكن

قال البيت الأبيض الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع ما يمكن وذلك بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أقنع ترامب بالحفاظ على وجود أمريكي هناك “على المدى الطويل”.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان”المهمة الأمريكية لم تتغير..الرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات الأمريكية للوطن بأسرع ما يمكن.

“إننا مصممون على سحق تنظيم الدولة الإسلامية بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته. بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة”.