العثماني يكسر حاجز الصمت ويهاجم حلفاءه بقوة

وجَّه سعد الدين العثماني، أمين عام حزب “العدالة والتنمية” ورئيس الحكومة المغربية، رسائل سياسية مشفّرة لرئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش.

وقال الشاهد”إن حزبه يعوّل على ذكاء الشعب للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

وتخلّى قائد “إخوان” المغرب، عن الهدنة مع حلفائه، عندما ترأس المؤتمر الجهوي لشبيبة حزب “العدالة والتنمية” في مدينة طنجة، ومرر رسائله إلى زعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

وأضاف:”في العام 2007 لم ينجح الحزب المعلوم والحمد لله، وجاءوا بآخر في 2016 ولم يفعل شيئًا، وسيأتون بآخر في 2021 ولن ينجح بإذن الله”، وذلك في إشارة إلى فشل حزب “الأصالة والمعاصرة” القريب من القصر في الفوز بانتخابات 2016.

وقال العثماني:”لنا الثقة بذكاء الشعب المغربي الذي يتابع من يعرقل الأمور”، وذلك في إشارة إلى العراقيل التي يواجهها حزبه، سواء في عهده، أو في عهد سلفه عبد الإله بنكيران.

وكان الملياردير عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة والصيد البحري، قد أكد في أول خروج إعلامي له الشهر الماضي، أن حزبه هو من سيفوز بانتخابات 2021 التشريعية، مشددًا في نفس الوقت على أن هذا الطموح لا يؤثر على الانسجام داخل الأغلبية في الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

وأكد سعد الدين العثماني، أن حزبه سيستمر في تصدّر الحياة السياسية مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه “سينفع البلاد، وليس مثل أولئك الذين جاءوا لأجل الاستفادة الشخصية من المواقع والمناصب”.

إلى ذلك، اعتبر زعيم حزب العدالة والتنمية، أن مختلف العراقيل التي تواجه حزبه هي من طبيعة الطريق التي اختار أن يسلكها، لافتًا إلى أنه “لا خوف على العدالة والتنمية طالما ظل أبناؤه وبناته متمسكين بالقيم والمبادئ التي تأسس عليها”.