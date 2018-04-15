منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبدأ التحقيق في الهجوم الكيميائي على دوما

المصدر: ا ف ب

تبدأ بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها في مدينة “دوما” الأحد، غداة وصول فريقها إلى سوريا، تمهيدًا لمباشرة تحقيقاتها حول هجوم كيميائي مفترض اتهمت دمشق بتنفيذه.

وقال معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان “وصلت لجنة تقصي الحقائق يوم أمس السبت إلى دمشق ومن المقرر أن تذهب اليوم الأحد إلى مدينة دوما لمباشرة عملها”.

بدورها قالت المنظمة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر “وصل فريق بعثة تقصي الحقائق الى دمشق تمهيدًا لبدء عمله”.

وأكد سوسان دعم بلاده لعمل هذه البعثة، قائلا “سندعها تقوم بعملها بشكل مهني وموضوعي وحيادي ومن دون أي ضغط”.

وأضاف أن “ما سيصدر عنها سيكذب الادعاءات” بحق بلاده.

وتعرضت مدينة “دوما” كبرى مدن “الغوطة الشرقية” قرب دمشق في السابع من الشهر الحالي، وقبل إخراج مقاتلي فصيل جيش الإسلام منها، لهجوم تسبب بمقتل 40 شخصًا جراء تنشق غازات سامة، وفق ما أفاد مسعفون وأطباء محليون.

واتهمت دمشق باستخدام سلاح كيميائي في القصف، الأمر الذي نفته بالمطلق مع حليفتيها موسكو وطهران.

وكانت الحكومة السورية قد دعت الثلاثاء الماضي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إرسال بعثة إلى دوما والتحقيق بشأن تقارير عن الهجوم الكيميائي المفترض.

وكان من المقرر وصول البعثة على دفعتين يومي الخميس والجمعة، إلا أن وصولها تأخر حتى السبت.

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أمام مجلس الأمن ليل السبت الأحد إلى “تأخير وصول وفد البعثة من بيروت إلى دمشق لأسباب غير معروفة لمدة يوم كامل إلى أن حدث العدوان وكأن هناك من أوعز لهذا الفريق ألا يتجه لدمشق أمس بانتظار حدوث العدوان”.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر أمس السبت سلسلة ضربات على مراكز أبحاث ومنشآت قرب دمشق وأخرى غرب مدينة حمص ردًا على الهجوم الكيميائي المفترض.