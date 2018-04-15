في حادثة غريبة.. جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع تجاه مستوطنين

أطلق جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع تجاه مستوطنين ألقوا الحجارة عليهم، قرب مستوطنة “ايتمار” المقامة على أراضي قرية “بيت فوريك” الفلسطينية، قرب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن ثلاثة مستوطنين هاجموا الجنود الإسرائيليين، أمس السبت، وألقوا الحجارة عليهم خلال قيام الجنود بمهمة عسكرية لم توضح طبيعتها.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن حياة الجنود تعرضت للخطر لذلك أطلقوا الغاز المسيل للدموع تجاه المستوطنين، والرصاص في الهواء لإبعادهم.

وأضاف “أنه ينظر بخطورة لاستخدام العنف ضد قواته”.

وذكر البيان أنه تم اعتقال المستوطنين الثلاثة وإحالتهم للشرطة للتحقيق معهم. ولم تذكر القناة الثانية ولا بيان الجيش أسباب هجوم المستوطنين على الجنود.