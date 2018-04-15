الأمين العام المساعد للجامعة العربية يكشف أهم نقاط جدول أعمال قمة الظهران (فيديو)

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون الإعلام، السفير حسام زكي، أن الأزمة القطرية ليست على جدول أعمال القمة العربية، وأنها لم تناقش في الاجتماعات التحضيرية.

وأوضح السفير في اتصال هاتفي مع برنامج هنا العاصمة الذي تقدمه المذيعة لميس الحديدي على قناة سي بي سي، أن التمثيل القطري في القمة المنعقدة اليوم الأحد بالمملكة العربية السعودية، “سيكون على مستوى مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية”.

وقال إن القمة “ستناقش جملة من القضايا العربية أبرزها القضية الفلسطينية وما شهدتها من تطورات في الأشهر الماضية إضافة إلى التطورات على صعيد الأزمة السورية”.

وأضاف أن “قرارًا سيصدر عن القمة بشأن القضية الفلسطينية، لتأكيد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم ودعم حقوقهم عربيًا، لا سيما بعد الانتكاسة التي حدثت في الموقف الأمريكي والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما يرتبط بها من موضوعات”.

وفي ظل القصف الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على أهداف سورية، قال السفير زكي أنه “لا تغيير على جدول أعمال القمة” ، مؤكدًا أن الجدول مستقر، وهو مطروح أمام القادة بعد صياغته من قبل وزراء الخارجية العرب قبل يومين.

وتوقع السفير حضور 17 ملكًا وأميرًا ورئيس دولة للقمة العربية من أصل نحو 21 دولة عضوة في الجامعة العربية، واصفًا هذا العدد بالـ “مرتفع جدًا”، مرجعًا غياب بعض القادة لأسباب صحية.