مسقط تؤيّد الضربة الأمريكية ضد سوريا

أعربت سلطنة عُمان عن تأييدها للضربة العسكرية التي نفذتها أمريكا بالتعاون مع بريطانيا، وفرنسا، فجر اليوم السبت، ضد مواقع عسكرية سورية.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” إن السلطنة تُعرب عن تأييدها للأسباب التي أدّت بالولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، للقيام بالإجراءات العسكرية ضد المنشآت العسكرية السورية.

” تعرب السلطنة عن تأييدها للأسباب التي أدت بالولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، للقيام بالإجراءات العسكرية ضد المنشآت العسكرية السورية”. — وزارة الخارجية (@MofaOman) ١٤ أبريل، ٢٠١٨

وتأتي الضربة ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل، وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.