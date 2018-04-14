التلفزيون السوري: الجيش يعلن خلو الغوطة الشرقية من المسلحين

نقلت وسائل إعلام حكومية عن بيان من القيادة العامة للجيش السوري أن الجيش أعلن، اليوم السبت، خلو الغوطة الشرقية المسلحين بعد رحيل آخر مسلحي المعارضة من مدينة دوما باتجاه شمال البلاد.

وقال البيان “أتمت وحدة من قواتنا والحليفة تطهير الغوطة الشرقية من التنظيمات الإرهابية وذلك بعد إخراج جميع الإرهابيين من دوما، آخر معاقل الإرهابيين”.

وتوصلت جماعة جيش الإسلام المعارضة، التي كانت تسيطر على المدينة، يوم الأحد إلى اتفاق مع الحكومة وحلفائها العسكريين الروس لمغادرة المدينة بعد مرور وقت قصير على هجوم كيماوي مزعوم في السابع من أبريل/ نيسان أودى بحياة عشرات المدنيين.

وقاد الهجوم إلى عملية عسكرية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واستهدفت عدة منشآت بالقرب من دمشق ومدينة حمص اليوم السبت.

وغادرت حافلات، تقل المسلحين وأسرهم ومدنيين لم يرغبوا في البقاء في دوما تحت حكم الرئيس بشار الأسد، المدينة على دفعات على مدى الأيام القليلة الماضية قاصدة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا.

كانت القوات الحكومية قد شنت هجومها على الغوطة الشرقية في فبراير/ شباط بدعم جوي روسي.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا يراقب منه التطورات في سوريا إن الحملة أدت إلى مقتل أكثر من 1600 مدني.