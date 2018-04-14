تونس.. 2074 قائمة تبدأ اليوم حملاتها للانتخابات البلدية

تبدأ 2074 قائمة انتخابية في تونس، اليوم السبت، حملة انتخابية للفوز بـ7177 مقعدًا بلديًا، في الانتخابات البلدية المرتقبة في السادس من أيار/مايو المقبل، وسط توقعات بأن تكون المنافسة حادة بين حزبي “نداء تونس” و”النهضة”.

وتقدم لهذا الموعد الانتخابي 2074 قائمة انتخابية قرابة نصفها للمستقلين ونحو 52% منها مرشحون من فئة الشباب.

وستتواصل الحملة الانتخابية إلى الرابع من أيار/مايو المقبل بمشاركة 1055 قائمة، تمثل 22 حزبًا سياسيًا، و860 قائمة انتخابية مستقلة، إضافة إلى 159 قائمة انتخابية ائتلافية تضم أكثر من حزب سياسي.

وأكد رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري أن الهيئة جهزت كل الإمكانيات الضرورية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي المهم في البلاد.

وقال، في تصريح لـ “إرم نيوز”، إن الهيئة ستكون صارمة في مراقبة الحملة الانتخابية، والاطلاع على مصادر تمويلها، وإلزام ممثلي الائتلاف الحاكم بالحياد، وعدم استعمال إمكانات الدولة لمصلحة أحزاب سياسية بعينها.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية التونسية استعدادها الكامل لتأمين المسار الانتخابي، “لا سيما بعد نجاحها في إخراج التنظيمات الإرهابية من المعادلة الأمنية، وتحقيق مكاسب ميدانية بتشديد الخناق على بعض المجموعات الإرهابية المتحصنة في بعض المناطق الجبلية”.

ولأول مرة، سيشارك أكثر من 36 ألفًا من رجال الأمن والعسكر في الانتخابات البلدية، التي ستمثل أول مشاركة لهم في العمل السياسي، ومن المنتظر أن يدلوا بأصواتهم في 29 من نيسان/أبريل الجاري، أي قبل أسبوع واحد من تصويت الناخبين المدنيين.