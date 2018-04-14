شاهد.. كيف ظهر بشار الأسد بعد الضربات الجوية؟ (فيديو)

شاهد.. كيف ظهر بشار الأسد بعد الضربات الجوية؟ (فيديو)

المصدر: رويترز

نشرت الرئاسة السورية تسجيل فيديو يظهر الرئيس بشار الأسد لدى وصوله لممارسة مهام عمله، اليوم السبت، بعد ساعات من ضربة قادتها الولايات المتحدة على سوريا ردًا على هجوم كيماوي مشتبه به.

وصاحب الفيديو الذي نشر على حساب الرئاسة على تطبيق تليغرام تعليق يقول “صباح الصمود”. وظهر الأسد في الفيديو وهو يرتدي بذلة ورابطة عنق ويحمل حقيبة أوراق ويسير في مدخل رخامي لأحد المباني.

ولم يتحدث الأسد في الفيديو الذي بلغت مدته ثماني ثوانٍ.

صباح الصمود

صباح الصمود..رئاسة الجمهورية العربية السوريةhttps://t.me/SyrianPresidency

Posted by ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ on Friday, April 13, 2018

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