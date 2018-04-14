شاهد.. كيف ظهر بشار الأسد بعد الضربات الجوية؟ (فيديو)

نشرت الرئاسة السورية تسجيل فيديو يظهر الرئيس بشار الأسد لدى وصوله لممارسة مهام عمله، اليوم السبت، بعد ساعات من ضربة قادتها الولايات المتحدة على سوريا ردًا على هجوم كيماوي مشتبه به.

وصاحب الفيديو الذي نشر على حساب الرئاسة على تطبيق تليغرام تعليق يقول “صباح الصمود”. وظهر الأسد في الفيديو وهو يرتدي بذلة ورابطة عنق ويحمل حقيبة أوراق ويسير في مدخل رخامي لأحد المباني.

ولم يتحدث الأسد في الفيديو الذي بلغت مدته ثماني ثوانٍ.