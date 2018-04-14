البنتاغون يعلن انتهاء الموجة الأولى من ضرباته في سوريا (محصلة)

أعلن البنتاغون انتهاء الجولة الأولى من الضربات العسكرية في سوريا، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية الفرنسية شملت مواقع للنظام في العاصمة دمشق ووسط وجنوب البلاد.

وقال مسؤول بالحكومة السورية إن نحو 30 صاروخا أطلقت على سوريا تم اسقاط حوالي ثلثها.

وأضاف، إن الحكومة تعمل على تقدير الخسائر المادية في المواقع المستهدفة، مشيرا إلى أن هناك خسائر بالمنشآت.

وأكد ناشطون سوريون على مواقع التواصل استهداف الصواريخ الأمريكية مقر الحرس الجمهوري في العاصمة السورية دمشق.

وقال الناشطون نقلا عن شهود عيان إن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المقر وسط أنباءعن إخلائه قبل أيام، وهذا ما أكده مسؤول سوري قال إن بلاده تلقت إنذارا مبكرا من روسيا بشأن الضربة وتم إخلاء المقرات العسكرية قبل أيام.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعرض 3 مقار للبحوث في دمشق للقصف لا سيما المقر الموجود في حي برزة.

وفي الإطار ذاته قالت وزارة الدفاع البريطانية إن صواريخ استخدمت ضد مبنى عسكري يقع على بعد 24 كيلومترا غربي حمص حيث من المعتقد أن سوريا تخزن فيه مركبات أولية لأسلحة كيماوية.

وأكدت الوزارة أن هذا المركز يبعد عن أي تجمعات سكانية.