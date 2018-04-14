أمريكا تبدأ عمليتها العسكرية في سوريا بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم بدء العملية العسكرية في سوريا.

وبالتزامن مع الإعلان وردت أنباء عن سماع دوي انفجارات عنيفة في دمشق.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تستخدم صواريخ كروز من طراز توماهوك في غاراتها في سوريا وتستهدف عدة أهداف في هذا البلد دون أن يكشف عما إذا كانت طائرات أمريكية تشارك أيضا في الهجوم.

وأكد التلفزيون السوري بدء هجوم عسكري تشنه أمريكا بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا ضد البلاد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء على لسان ترامب قوله إنه أمر بتوجيه ضربات دقيقة نحو أهداف في سوريا مرتبطة بشن هجمات كيماوية.

وأضاف ترامب، إن الهجوم الكيماوي في دوما يعد تصعيدًا كبيرًا من جانب النظام السوري، مؤكدا أن الهجوم جاء بسبب تقاعس روسيا في وقف استخدام سوريا للسلاح الكيماوي.

وأكدت كل من بريطانيا وفرنسا مشاركتها في العملية العسكرية ضد النظام السوري.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية تيريزا ماي، إن الأوامر قد صدرت للمشاركة في ضربات ضد اهداف محددة في سوريا.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إنه أمر الجيش الفرنسي بالتدخل في العملية العسكرية لمساندة أمريكا وبريطانيا.