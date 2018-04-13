وفاة خليفة حفتر “غير صحيحة”

أكد مصدر دبلوماسي ليبي، اليوم الجمعة، أن الشائعات التي تم تداولها حول وفاة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، غير صحيحة.

وقال المصدر، في حديث خاص لـ”إرم نيوز”:”ما تم تداوله من أنباء تفيد أن قائد الجيش خليفة حفتر قد تُوفي غير صحيح”، رافضًا الإدلاء بمزيد من المعلومات حول وضعه.

وكان النائب البرلماني والإعلام المصري، مصطفى بكري، قد نفى أيضًا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خبر وفاة حفتر، وذلك بعد أن نشر في بادئ الأمر تغريدة ينعيه فيها.

وغرّد بكري في المرة الأولى حول الموضوع، قائلًا:”رحيل المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية خسارة فادحة، لقد كان الرجل قاسمًا مشتركًا بين أبناء ليبيا الشرفاء”.

رحيل المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحه الليبيه خساره فادحه ، لقد كان الرجل قاسما مشتركا بين ابناء ليبيا الشرفاء ، استطاع اعادة — مصطفى بكري (@BakryMP) April 13, 2018

إلا أن النائب المصري رجع وقال في تغريدة أخرى:”الخبر غير صحيح”، متمنيًا الشفاء لقائد الجيش الوطني الليبي، الذي وصفه بالمناضل الوطني والعروبي.

هو خبر غير صحيح ،شفا الله المشير حفتر والهمه الصحه والعافيه وطنيا عروبيا مناضلا — مصطفى بكري (@BakryMP) April 13, 2018

بدورها نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصدر فرنسي مطلع اليوم الجمعة أن “القائد العسكري الليبي خليفة حفتر يتلقّى العلاج في مستشفى في باريس”، مؤكدًا تقارير سابقة من مسؤولين، ووسائل إعلام في ليبيا.