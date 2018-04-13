مصدر عسكري يؤكد لـ”إرم نيوز” عودة المشير حفتر إلى بنغازي

أكد المسؤول في التوجيه المعنوي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، حسين العبيدي، وصول قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الجمعة، إلى بنغازي.

وقال العبيدي إنه كان شخصيًا في استقبال المشير حفتر عند وصول طائرته من فرنسا إلى مطار بنينا، فجر اليوم، مؤكدًا أنه “كان في حالة صحية ممتازة، ولياقة بدنية جيدة”.

وسخر العبيدي من الأخبار التي جرى تناقلها عن إصابة المشير بجلطة دماغية، نافيًا أن يكون حفتر قد تعرض لجلطة أو نزيف كما تداولت وسائل إعلام عربية محسوبة على الإسلام السياسي.

من جهة أخرى، نفى مصدر مطلع تواجد المشير حفتر حاليًا في مقر قيادته بالرجمة.

وقال إن المشير توجه من مطار بنينا إلى غرفة عمليات الجيش الليبي في عين مارة؛ للإشراف على العملية العسكرية لتحرير مدينة درنة.

وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن مسألة تحرير درنة مسألة أيام فقط.