العراق ينفي التنسيق مع تركيا بشأن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني

نفى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، وجود أي تنسيق مع تركيا بشأن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في سنجار.

وقال الجعفري في تصريح له، اليوم الجمعة، عقب اجتماع وزراء الخارجيَّة العرب في الرياض: إن “التنسيق مع تركيا بشأن حزب العمال الكردستاني غير مطروح في الميدان إلى الآن، لكنـنا نفهم أن سياسة حسن الجوار هي أن لا نُسيء لدولة جارة، وأن لا نُؤوي مَن يُسيء إلى هذا البلد”.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية التركية، أنها تبحث مع العراق للقيام بعملية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني في سنجار.

وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في تصريح سابق: إن “تركيا والعراق تجريان محادثات من أجل القيام بعملية مشتركة ضد وجود حزب العمال الكردستاني المحظور في سنجار بالعراق”.

وفي شأن آخر، أبدى الوزير العراقي استعداد بلاده للوساطة بين السعودية وإيران، مضيفًا: “عندما يتقـبَّل الآخرون وساطتنا بتقريب المسافة لن نُقصِّر، ونحن ما انقطعنا عنها، وبادرنا وسنصل إن شاء الله”.

كما اعتبر الجعفري الضربة العسكرية المرتقبة لسوريا بأنها فاجعة، وخسارة بكل الاعتبارات، وخطرة على كلِّ دولنا، فهذا النوع من الأسلحة والسياسات الخرقاء لا يُمكِن منع تداعياتها وتأثيرها، ولا نسمح أن تتكرَّر مثل هذه الحماقات.

ويشارك العراق في القمة العربية التي ستعقد، يوم الأحد المقبل، في الرياض، حيث تلقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمة.