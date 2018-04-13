في سابقة من نوعها.. ليبرمان يعين مسؤولًا سابقًا في الموساد مبعوثًا للعالم العربي

عين وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مسؤولًا سابقًا في جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” مبعوثًا خاصًا له إلى العالم العربي، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، الخميس، إن ليبرمان عين “المسؤول السابق في “الموساد” أريك بن حاييم مبعوثًا خاصًا له إلى الشرق الأوسط، مسؤولًا بشكل خاص عن الاتصالات مع العالم العربي”.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، إن “القضية المركزية الأساسية الأولى التي سيتعامل معها بن حاييم هي الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود لتجنيد الدعم المالي العربي والدولي لتمويل مشاريع كهرباء ومياه في غزة”.

ولم يسبق أن أعلن وزير دفاع إسرائيلي تعيين مبعوث له إلى العالم العربي.

ورسميًا فإن إسرائيل ترتبط بعلاقات دبلوماسية فقط مع الأردن ومصر.