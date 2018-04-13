مستوطنون يهود يحرقون مدخل مسجد في الضفة الغربية (فيديو وصور)

أحرق مستوطنون يهود، فجر اليوم الجمعة مدخل مسجد في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وكتبوا على جدرانه شعارات معادية للعرب والمسلمين.

وقال يوسف ديرية الناشط في مقاومة الاستيطان، إن “مجموعة من المستوطنين هاجموا بلدة عقربا (جنوبي نابلس)، وأضرموا النار في مدخل مسجد الشيخ سعادة”.

وأضاف أن المستوطنين سطروا شعارات معادية للعرب والمسلمين باللغة العبرية على جدران المسجد، منها “الموت للعرب”.

وأشار أن “يقظة السكان حالت دون حرق المسجد بشكل كامل”.

ويسكن في محيط مدينة نابلس نحو 40 ألف مستوطن في 39 مستوطنة وبؤرة استيطانية، ويشنون من حين لآخر اعتداءات ضد السكان والحقول والممتلكات.