مسؤول جزائري: الطائرة المنكوبة لم تكن تحمل مقاتلين من البوليساريو

نفى رئيس ما تعرف باسم اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، السعيد العياشي، وجود عناصر من قوات جبهة البوليساريو ضمن قتلى الطائرة العسكرية المحطمة.

وقال العياشي في تصريح صحفي، إن “الطائرة المنكوبة كانت تقل إلى جانب الجنود الجزائريين، عائلات من اللاجئين الصحروايين لتلقي العلاج بمستشفيات المدن الشمالية، حيث لا تتوفر الإمكانيات الصحية اللازمة بالمنطقة الصحراوية”.

وأضاف: “جرت العادة أن يتم نقل اللاجئين المرضى مجانًا بالطائرات العسكرية، حين لا يكون بمقدورهم دفع تذاكر الطيران المدني”.

وتحطمت الطائرة العسكرية الجزائرية، الأربعاء الماضي، ما تسبب بمقتل 257 شخصًا كانوا على متنها.

وأكد مسؤولون بالحكومة المغربية، وجود مقاتلين من البوليساريو على متن الطائرة الجزائرية المنكوبة.

وأعلنت جبهة البوليساريو سقوط 30 “رعية صحراوية” في الحادث.

وقالت قيادة الجبهة في بيان، إن “الطائرة الجزائرية كانت تقل 30 من المرضى الصحراويين وبينهم أطفال ونساء، أثناء عودتهم من رحلة علاج بمستشفيات الجزائر”.