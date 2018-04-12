ليبيا.. تفاصيل جديدة عن صحة المشير خليفة حفتر ومكان وجوده

كشفت قناة “218 نيوز” نقلًا عن مصادر في الخارجية الفرنسية مكان وجود قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، فيما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء الخميس، إن المستشار عقيلة صالح، تواصل مع حفتر، وتابع معه آخر المستجدات.

وأكد موفد القناة الليبية أثناء تغطية مباشرة من باريس، قوله نقلًا عن مصادره في الخارجية الفرنسية أن حفتر “موجود في مستشفى كلامارت بيرسي، بضواحي باريس”.

وأكد الموفد أن كل الإشارات تبيّن أن الوضع الصحي لحفتر مستقر وليس خطيرًا، ولفت إلى أن حالة المشير الصحية أمر يهتم به الكثيرون على الساحة الدولية لما يمثله من استقرار للحالة السياسية والعسكرية في ليبيا.

وأشار إلى أنه لاحظ وجود مظاهر أمنية استثنائية في محيط المستشفى، كما منعت قوات الأمن دخول الصحفيين له.

وحذّر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وفقًا لمتحدث مجلس النواب من “الإشاعات والفتن التي يحاول البعض إشاعتها”، مؤكدًا أن “العمل يسير على أفضل ما يرام في كافة وحدات القوات المسلحة وغرف العمليات”.

وقال عقيلة إنه والمشير حفتر يتابعان مع رؤساء الأركان وأمراء غرف العمليات بشكل متواصل سير العمل بها، مطمئنًا كافة الليبيين أن المؤسسة العسكرية “ستبقى صمام الأمان للوطن”.