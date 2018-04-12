السعودية توقع عقودًا لشراء طرادات من إسبانيا بقيمة 1,8 مليار يورو

المصدر: ا ف ب

وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس دي كوسبيدال، الخميس، في مدريد بروتوكول اتفاق تشتري بموجبه الرياض خمسة طرادات من إسبانيا بقيمة تناهز 1,8 مليار يورو.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية توقيع الاتفاق عبر موقع “تويتر” خلال زيارة ولي العهد السعودي لإسبانيا، المحطة الأخيرة في جولة دولية قادته إلى مصر وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الإسبانية أوضح في وقت سابق أن مذكرة النوايا تتضمن “بيع شركة نافانسيا خمسة طرادات إلى المملكة السعودية بقيمة تفوق 1,8 مليار يورو”.

وخلال جولة ولي العهد تعهدت السعودية، أحد أكبر مشتري السلاح في العالم، بشراء 48 طائرة مقاتلة “يوروفايتر تايفون”، بحسب شركة “بي آي سيستمس” البريطانية.

وفي الولايات المتحدة وافقت الإدارة الأمريكية على عقود تسلح بأكثر من مليار دولار للسعودية.