المغرب: وجود “البوليساريو” في الطائرة الجزائرية المنكوبة كشف المستور

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية قرب مطار بوفاريك، أمس الأربعاء، كشف المستور في قضية الصحراء الغربية.

وقال الخلفي في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، إن وجود عناصر من “البوليساريو”، على متن الطائرة الجزائرية التي تحطمت أمس في محيط القاعدة الجوية لمطار بوفاريك، “يؤكد مسؤولية الجزائر في نشأة الجبهة الانفصالية ونشأة هذا النزاع وتطوره، وفي تسليح وتمويل واحتضان هذا الكيان”.

وأضاف أن مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء ثابتة، تؤكدها حقائق تاريخية ومعطيات ومواقف طيلة أكثر من 40 سنة من هذا النزاع “المفتعل.”

وأشار المسؤول الحكومي المغربي، إلى “ضلوع الجزائر في التجييش والحشد الدبلوماسي بالمحافل الدولية وداخل الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان واللجنة الرابعة، من أجل التشويش ومعاكسة الوحدة الترابية والوطنية للمملكة”، لافتًا إلى أن “محاضر الأمم المتحدة شاهدة على هذه الوقائع”.