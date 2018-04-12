تشكيل مجلس محلي في عفرين بسوريا

المصدر: ا ف ب

أعلن اليوم الخميس في مدينة عفرين السورية عن تشكيل مجلس محلي يضم أكرادًا وعربًا وتركمانًا.

وتسيطر على المدينة قوات تركية منذ أن طردت منها مقاتلين أكرادًا في آذار/مارس.

وأفادت وكالة الأناضول التركية أن “المجلس المحلي الانتقالي” المكلف بتأمين الخدمات في المدينة يضم 20 عضوًا عينوا من مجلس “حكماء” من عفرين خلال عملية تصويت.

وحرصًا لإظهار التنوع الإتني في عفرين انتخب الأكراد 11 عضوًا والعرب 8 أعضاء والتركمان عضوًا واحدًا.

وقال المصدر نفسه، إن الكردي زهير حيدر عُيّن رئيسًا للمجلس.

واستولى الجيش التركي ومقاتلون من المعارضة السورية موالون لأنقرة في 18 آذار/مارس على عفرين بعد طرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني الذي أطلق في 1984 تمردًا داميًا على الحكومة التركية.