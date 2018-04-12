العثماني يحذّر “البوليساريو” من استقبال السفراء

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، “إن التطورات الأخيرة، التي عرفتها المنطقة العازلة في الصحراء، ومحاولة البوليساريو تغيير الوضع التاريخي، والقانوني في منطقتي بئر الحلو، وتيفاريتي جد خطيرة”.

وأضاف العثماني خلال كلمة له أثناء انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، في العاصمة الرباط ،”أن المنطقة العازلة يجب أن تبقى عازلة دون اللجوء للخيار العسكري، وتابع:” ملف الصحراء كان سيشهد تطورات خطيرة لولا الموقف الحاسم، الذي اتخذه المغرب للدفاع عن وحدته الترابية”.

ووجّه رئيس الحكومة المغربية رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى جبهة البوليساريو، وذلك ردًا على تحركات هذه الأخيرة في الشريط العازل بالصحراء الغربية، والتي وصفتها الرباط بالمستفزة.

وقال بلهجة حادة:”إن استقبال سفراء، أو تشييد مبانٍ، في المنطقة العازلة من طرف جبهة البوليساريو أمر مرفوض كليًا، ويخالف الاتفاقيات التي وقّع عليها المغرب”.

وكانت عناصر تابعة لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، شيّدت مطلع الشهر الجاري خيامًا على الشريط العازل، وحشدت بعض عناصرها في المنطقة الحدودية.

وعقب ذلك حمّل المغرب، الأمم المتحدة المسؤولية عن محاولات جبهة البوليساريو تغيير الوضع القانوني، والتاريخي، في المنطقة العازلة في إقليم الصحراء، محذّرًا من أنه “سيتخذ الإجراءات المطلوبة واللازمة كافة”، ما لم يتحرك المجتمع الدولي.