ترامب: اجتماعات اليوم بشأن سوريا وقرارات قريبة جدًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعقد اجتماعات بشأن الأزمة السورية اليوم الخميس وتوقع اتخاذ قرارات قريبا فيما يخص الرد الأمريكي على هجوم كيماوي محتمل.

وقال “نعقد عددا من الاجتماعات اليوم.. سنرى ما سيحدث… الآن علينا اتخاذ بعض… القرارات. ولذلك ستتخذ قريبا جدا”.

وحول ذات السياق قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان اليوم الخميس إن الولايات المتحدة عليها التزام بقيادة الرد العالمي على ما يشتبه في أنه هجوم كيماوي في سوريا وإن الرئيس دونالد ترامب لديه تفويض باستخدام القوة العسكرية.

وأضاف للصحفيين أن الرئيس السوري بشار الأسد “وداعميه طهران وموسكو ارتكبوا أعمالا وحشية جماعية أخرى… أعتقد أن الولايات المتحدة عليها التزام لقيادة الرد العالمي لمحاسبة المسؤولين عن ذلك”.

وأضاف أن من غير الضروري أن يمنح الكونغرس الأمريكي ترامب تفويضا جديدا باستخدام القوة العسكرية لأن هناك تفويضا قائما “يمنحه السلطة التي يحتاج إليها لفعل ما قد يفعله أو لا يفعله”.