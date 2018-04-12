بشار الجعفري: محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يصلون اليوم وغدًا إلى سوريا

أبلغ السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الصحفيين أنه من المقرر أن يصل فريقان من محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا اليوم الخميس، وغدًا الجمعة، للتحقيق بهجوم دامٍ مزعوم في مدينة دوما.

وذكر الجعفري أن أحد الفريقين سيصل اليوم، والآخر غدًا، وأن السلطات السورية على استعداد لمرافقتهما إلى حيث يريدان، وفي أي وقت يرغبان.

وأضاف أن المنظمة أرسلت أربعة جوازات سفر إلى السفارة السورية في بروكسل، وأنه تم منح التأشيرات على الفور، وأفاد أن سوريا مستعدة لمنح تأشيرات للمفتشين على الحدود السورية مع لبنان.

ولم تؤكد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطط سفر محققيها.