ماتيس يرجح وقوع هجوم كيماوي في سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للكونغرس اليوم الخميس، إنه يعتقد أن هجومًا كيماويًا قد وقع بالفعل في سوريا، وإن الولايات المتحدة تريد تواجد مفتشين على الأرض لجمع الأدلة، محذرًا من أن المهمة تزداد صعوبة مع مرور الوقت.

وقال ماتيس في جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، “أعتقد أن هجومًا كيماويًا وقع ونحن نبحث عن دليل فعلي”، محذرًا من أن شغله الرئيس بخصوص أي ضربة عسكرية أمريكية هو منع خروج الحرب في سوريا عن السيطرة.

واتهم ماتيس روسيا بالتواطؤ مع الأسد في احتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية برغم اتفاق في 2013 ألزم سوريا بالتخلي عن تلك الترسانة بوساطة من موسكو.