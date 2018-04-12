مسؤولون ليبيون يكشفون الوضع الصحي لخليفة حفتر

أفاد “مسؤولون” ليبيون، اليوم الخميس، باستقرار الحالة الصحية لخليفة حفتر (75 عامًا)، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب في مدينة طبرق الليبية (شرق).

وقال “مسؤولون، طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، لوكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إن “صحة حفتر مستقرة الآن، بعد نقله من الأردن إلى مستشفى في فرنسا، لتلقي العلاج، جراء إصابته بمشكلة طبية”.

وشهدت الساعات الماضية تضاربًا في الأنباء حول حقيقة الوضع الصحي لحفتر (74 عامًا)، بعد نشر وسائل إعلام محسوبة على تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين أنباء تفيد بتعرضه لسكتة دماغية وأن “حياته في خطر”، لكن مقربين من المشير كشفوا- بحسب وسائل إعلام ليبية- أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن ثمة تقدمًا في علاجه.

ونقلت صحيفة الوسط الليبية، عن مصدر طبي القول: إن صحة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في تحسن، وإنه تجاوز حالة الخطورة، مضيفًا أن “الأمر يتطلب بقاءه لأيام تحت المراقبة الطبية”.

وأشار المصدر (الذي لم تسمه الصحيفة الليبية) إلى أن ما أشيع عن تعرض القائد العام للجيش الليبي لسكتة دماغية “معلومة غير صحيحة”.