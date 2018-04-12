قائد “جيش الإسلام” يغادر الغوطة السورية ومقاتلوه يسلمون أسلحتهم الثقيلة

المصدر: ا ف ب

غادر قائد فصيل “جيش الإسلام” عصام بويضاني الغوطة الشرقية، أمس الأربعاء، وسلم مقاتلوه كافة أسلحتهم الثقيلة بموجب اتفاق إجلاء من مدينة دوما، أعلنت عنه دمشق، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “معظم قيادات جيش الإسلام، وبينهم عصام بويضاني، من الصف الأول غادرت دوما فجر الأربعاء ووصلت إلى الشمال السوري مساءً”.

وأشار عبد الرحمن إلى أن مقاتلي الفصيل المعارض “سلموا كافة أسلحتهم الثقيلة، وبينها مدرعات ودبابات وراجمات صواريخ، إلى الشرطة العسكرية الروسية الأربعاء أيضًا”.