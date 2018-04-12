مقتل فلسطيني في غارة إسرائيلية مع احتدام التوتر على حدود غزة

قال مسؤولون طبيون فلسطينيون، إن ضربة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مواطن ينتمي لحركة حماس وإصابة شخص آخر، اليوم الخميس، بينما احتدم التوتر على حدود قطاع غزة.

وادعت إسرائيل أن الضربة نفذت ردًا على تفجير استهدف مركبة عسكرية على حدود غزة الأربعاء، ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه حين أطلق مسلحون النار على الطائرة تم إطلاق الرصاص عليهم.

ويستعد الجانبان لمظاهرات فلسطينية على حدود غزة الجمعة في الجولة الثالثة من الاحتجاجات الأسبوعية، المقرر أن تصل إلى ذروتها في منتصف مايو/ أيار في الذكرى السبعين لقيام دولة الاحتلال، أو ما يعرف بذكرى “النكبة”.

وقتل الجيش الإسرائيلي 30 محتجًا فلسطينيًا وهو ما أثار تنديدًا دوليًا.

وتعتبر إسرائيل أن المظاهرات التي يشوبها عنف في بعض الأحيان محاولة من حماس لتأجيج عداء الفلسطينيين لها، وتوفير ستار لهجمات محتملة عبر السياج الحدودي.