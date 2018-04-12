مستشارة للأسد: سوريا تتشاور مع حلفائها بشأن التهديدات الأمريكية

قالت بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، إن الحكومة السورية تجري مشاورات مع حلفائها بشأن التهديدات الأمريكية بعمل عسكري، مؤكدة أنهم “يملكون خيارات”.

ونقلت قناة “الميادين” التلفزيونية اللبنانية عن بثينة قولها إن “الحكومة السورية وحليفتها الرئيسية روسيا اتخذتا استعدادات بعد الضربة التي وجهتها إسرائيل الأحد الماضي لقاعدة التيفور الجوية قرب حمص”.

وأضافت أن “الغرب يشن حربًا نفسية بعد هزيمة المسلحين في الغوطة الشرقية”، مشيرة إلى ما وصفته بـ”التناقض في التصريحات الأمريكية بين البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الأربعاء إن “الصواريخ الأمريكية قادمة إلى سوريا” في الوقت الذي تبحث فيه دول غربية القيام بعمل عسكري ردًا على هجوم في الغوطة الشرقية يوم السبت يعتقد أنه كان بالأسلحة الكيماوية.

لكن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قال إن الولايات المتحدة لا تزال تتحرى الأدلة لتحديد المسؤول عن الهجوم الذي تقول إنه يحمل سمات القوات الموالية للأسد.

وقالت بثينة شعبان لقناة الميادين: “المشاورات مستمرة بين حلفاء سوريا وهم لن يتركوا الأمور تسير كما تريد واشنطن”.

وأشارت إلى أن حلفاء سوريا هم إيران وروسيا وحزب الله اللبناني.