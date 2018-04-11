ماي: كل المؤشرات تدل على أن النظام السوري مسؤول عن هجوم دوما الكيماوي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن جميع المؤشرات تدل على أن السلطات السورية مسؤولة عن هجوم كيماوي في مدينة دوما، وإن مثل تلك الهجمات لا يمكن أن تمر دون رد.

وأضافت ماي للصحفيين في مدينة برمنغهام بوسط إنجلترا أن “الهجوم الكيماوي الذي وقع يوم السبت في دوما بسوريا كان صادمًا وهمجيًا، لا يمكن أن يمر استخدام الأسلحة الكيماوية دون رد”.

وقالت إننا “نقترب سريعًا من فهم ما حدث على الأرض.. جميع المؤشرات تدل على أن النظام السوري مسؤول، وسنعمل عن كثب مع أقرب حلفائنا لبحث كيف يمكننا ضمان محاسبة أولئك المسؤولين”.

وعندما سئلت ماي عما إذا كانت ستدعو البرلمان البريطاني للانعقاد أحجمت عن الإجابة بشكل مباشر، وقالت إنها تعمل مع الحلفاء لمنع وردع استخدام الأسلحة الكيماوية.