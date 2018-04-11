الصدر: سنتدخل في سوريا حال تعرضت المقدسات الشيعية للخطر

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر استعداده للتدخل في سوريا في حال تعرض المقدسات “الشيعية” إلى الخطر.

وقال الصدر، في معرض رده على سؤال أحد أتباعه، اليوم الأربعاء: “إننا مستعدون لحماية الحدود الغربية، كي نبعد الشر الأمريكي، بل الاحتلال الأمريكي لسوريا، وسوف لن نقف مكتوفي الأيدي إذا تعرضت مقدساتنا في سوريا للخطر”.

وأضاف الصدر: “إننا في العراق لن نسمح بتوسع الحرب في سوريا؛ لأنها ستنسحب على العراق وتفيء عليه بالأضرار، وعلى الشعب السوري رفض التدخل الأمريكي وإلا تكررت مآسينا عندهم”.

ولفت الزعيم الشيعي إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن سوريا تصريحات استفزازية ستجر المنطقة إلى الهاوية، لافتًا إلى أن الحروب ليست حلًا عقلانيًا على الإطلاق والتدخل بشأن الشعوب والدول أمر مرفوض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر، اليوم الأربعاء، روسيا من رد قادم على هجوم كيماوي مزعوم في سوريا قائلًا إن الصواريخ “قادمة” وهاجم موسكو لدعمها الرئيس بشار الأسد.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: “روسيا تتعهد بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا. استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. لطيفة وجديدة وذكية. لا يجب أن تكونوا شركاء لحيوان القتل بالغاز الذي يقتل شعبه ويستمتع بذلك”.