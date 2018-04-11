روسيا ترد على تحدي ترامب بشأن “الصواريخ اللطيفة والجديدة والذكية القادمة” إلى سوريا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردًا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سوريا إن الصواريخ الذكية ينبغي أن توجه صوب الإرهابيين وليس صوب حكومة شرعية.

وأضافت: “الصواريخ الذكية قد تكون محاولة لتدمير أدلة على الهجوم الكيماوي المزعوم على الأرض في سوريا”.

وردت زاخاروفا على دعوة ترامب إنهاء سباق التسلح: “فكرة عظيمة دعونا نبدأ بالأسلحة الكيماوية الأمريكية”.

وحذر ترامب، اليوم الأربعاء، روسيا من رد قادم على هجوم كيماوي مزعوم في سوريا قائلًا إن الصواريخ قادمة، وهاجم موسكو لدعمها الرئيس بشار الأسد.

وكتب في تغريدة على تويتر: “روسيا تتعهد بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا. استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. لطيفة وجديدة وذكية!. لا يجب أن تكونوا شركاء لحيوان القتل بالغاز الذي يقتل شعبه ويستمتع بذلك”.

ودعا ترامب إلى وقف ما وصفه “بسباق التسلح” وعرض تقديم مساعدة لتعزيز الاقتصاد الروسي.

وتأتي تصريحات ترامب على خلفية تأكيده سابقا أنّ الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري، السبت الماضي، على مدينة دوما في ريف دمشق “سيقابل بالقوة”.